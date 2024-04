Was ist das Gefängnis für CROWNSHIFT?

Darüber gibt euch vielleicht die neue Video-Single 'My Prison' Auskunft. Es ist der nächste Output von CROWNSHIFTs selbst betiteltem Debütalbum, das am 10. Mai 2024 über Nuclear Blast erscheint.



My Prison







https://www.youtube.com/watch?v=AB5ECKcIb9c

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: crownshift my prison