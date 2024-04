FREEDOM CALL mit neuem Video

Am 10. Mai 2024 erscheint mit "Silver Romance" via SPV Entertainment das neue Album von FREEDOM CALL. Nun gibt es mit 'High Above' eine weitere Auskopplung.

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende Tour von FREEDOM CALL präsentieren zu dürfen! Gemeinsam mit den Jungs von NIGHT LASER, als Special Guest, könnt ihr FREEDOM CALL an folgenden Terminen auf der Bühne sehen:



09.05.24 (DE) München - Backstage

10.05.24 (DE) Memmingen - Kaminwerk

11.05.24 (DE) Stuttgart - Im Wizemann

16.05.24 (DE) Nürnberg - Hirsch

17.05.24 (DE) Wacken - LGH

18.05.24 (DE) Siegburg - Kubana

23.05.24 (DE) Aschaffenburg - Colos-Saal

24.05.24 (DE) Leipzig - Hellraiser

25.05.24 (DE) Karlsruhe - Substage

30.05.24 (DE) Augsburg - Spectrum

31.05.24 (DE) Duisburg - Rage Against Racism

01.06.24 (DE) Burglengenfeld - VAZ

09.06.24 (FR) Colmar - Le Grillen

02.08.24 (SE) Reimyre - Skogrsröjet Festival

17.08.24 (CZ) Moravsky Krumlov - Rock Castle

23.08.24 (PT) Pindelo Dos Milagres - Milagre Metaleiro

31.08.24 (DE) Wennedach - Rock am Glois

06.09.24 (CH) Pratteln - Z7 (mit AXXIS)

07.09.24 (DE) Brüggen - Bongert Festival

21.09.24 (DE) Dotternhausen - Upper Saw Festival



High Above







https://www.youtube.com/watch?v=C9iiaGLjvms