FEUERSCHWANZ: wenn Valhalla ruft...

Am 3. Mai 2024 veröffentlicht FEUERSCHWANZ via Napalm Records ein ganz spezielles Album: "Warriors". Darauf gibt es zwei neue Songs und zehn bekannte Hits erstmalig auf Englisch.



Heute könnt ihr daraus den Track 'Valhalla Calling' hören, eine Coverversion des Hits von MIRACLE OF SOUND.

FEUERSCHWANZ zu 'Valhalla Calling':

"Als Folk Metal Band sind wir immer auf der Suche nach Musik, die wir in unseren Sound verwandeln können. Mit 'Valhalla Calling' hat Gavin Dunne von MIRACLE OF SOUND eine starke Wikingerhymne geschaffen. Wir konnten einfach nicht anders, als sie im FEUERSCHWANZ Stil zu covern!

Vielen Dank an Gav für diesen großartigen Song! Wir hoffen, dass euch unser Cover gefällt. Schaut euch das offizielle Video an!"

Valhalla Calling (Cover of MIRACLE OF SOUND)







https://www.youtube.com/watch?v=11YmxGG8Dbw