WOLVERINE mit neuer Singleauskopplung

Der schwedische Prog-Act WOLVERINE meldet sich mit einer neuen Auskopplung zurück und gibt damit einen weiteren Einblick in das kommende Studioalbum "Anomalies". Die frisch veröffentlichte Single trägt den Titel 'This World And All Its Dazzling Lights'.



Mit "Anomalies" legt WOLVERINE am 06.02.2026 erstmals seit einem Jahrzehnt wieder ein vollständiges Werk vor. Das Album erscheint über Music Theories Recordings und markiert die langerwartete Rückkehr des schwedischen Projekts in die Szene.





"Anomalies" Trackliste:





01. A Sudden Demise

02. My Solitary Foe

03. Circuits

04. Nightfall

05. This World And All Its Dazzling Lights

06. Automaton

07. A Perfect Alignment

08. Losing Game

09. Scarlet Tide





Wolverine - This World And All It's Dazzling Lights (Official Lyric Video)







https://www.youtube.com/watch?v=SbwKlgBA7CY

