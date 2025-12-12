WOLVERINE mit neuer Singleauskopplung
Der schwedische Prog-Act WOLVERINE meldet sich mit einer neuen Auskopplung zurück und gibt damit einen weiteren Einblick in das kommende Studioalbum "Anomalies". Die frisch veröffentlichte Single trägt den Titel 'This World And All Its Dazzling Lights'.
Mit "Anomalies" legt WOLVERINE am 06.02.2026 erstmals seit einem Jahrzehnt wieder ein vollständiges Werk vor. Das Album erscheint über Music Theories Recordings und markiert die langerwartete Rückkehr des schwedischen Projekts in die Szene.
"Anomalies" Trackliste:
01. A Sudden Demise
02. My Solitary Foe
03. Circuits
04. Nightfall
05. This World And All Its Dazzling Lights
06. Automaton
07. A Perfect Alignment
08. Losing Game
09. Scarlet Tide
Wolverine - This World And All It's Dazzling Lights (Official Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=SbwKlgBA7CY
