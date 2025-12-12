PHANTOM CORPORATION - Time And Tide

Time And Tide

Genre:
Death Metal / Crust
∅-Note:
8.50
Label:
Surpreme Chaos Records
Release:
12.12.2025

    1. Frantic Disruption
    2. Dead Of Night
    3. Crished
    4. Krokodil
    5. Pound Of Flesh
    6. To The Hilt
    7. Time And Tide
    8. Sorcerer
    9. For All The Wrong Reasons
    10. Crisis
    11. Western Apocalypse

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

