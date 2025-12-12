Zehn Minuten pure Energie!

Wenn es um europäischen Grindcore geht, ist ROTTEN SOUND immer noch die absolute Premiumadresse - und daran wird sich vermutlich auch auf absehbare Zeit nichts verändern. Statt nämlich nach mehr als drei Dekaden mal ein bisschen zurückzurudern und es vielleicht ein wenig gemächlicher angehen zu lassen, feuern die Finnen auf ihrer aktuellen EP eine der aggressivsten und schnellsten Offensiven ihrer gesamten Laufbahn durch die Boxen. Und auch wenn sich die Band im Studio zuletzt etwas rar gemacht hat: Sobald der Name ROTTEN SOUND wieder auf dem Schedule der Aufnahmetempel steht, ist definitiv wieder für Gewitter gesorgt.

Acht Songs in weniger als zehn Minuten, da weiß man schließlich auch schon vor der ersten Kostprobe, was die vier Musiker wieder produziert haben. Hier wird im Eiltempo getrümmert, aber eben auch dreckig gegroovt, hier wird die Energie des ursprünglichen Death Metal wieder bei den Eiern gepackt, um hin und wieder neue Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen, und damit es nicht langweilig wird, wird tatsächlich jeder neuen Nummer ein vollkommen individueller Charakter übergestreift, was in diesem Genre alles sein mag, aber sicherlich nicht handelsüblich.

Was soll man also lange lamentieren, wenn "Mass Extinction" die Antworten auf alle Fragen gebündelt abliefert, und das mit einer solchen Entschlossenheit, als müssten die einstigen Pioniere als Jungspunde um einen Plattenvertrag kämpfen? DIese Anstrengung erscheint einmal mehr überflüssig. Halten wir also fest: Da wo ROTTEN ROUND draufsteht, ist immer noch Grindcore der Extraklasse enthalten. Die neue EP ist zwar im Hinblick auf die Spieldauer nur eine bessere Single, aber wen juckt das, wenn die Abfuhr so gewaltig ist?