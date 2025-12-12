LIK kündigt Europa-Tour 2026 an und präsentiert neues Video
Der schwedische Death-Metal-Dampfhammer LIK kehrt mit frischem Material zurück und hat ein neues Video zum Track 'They' online gestellt. Der Song entstammt dem aktuellen Album "Necro", das im vergangenen April veröffentlicht wurde. Die Visualisierung stammt aus der Regie von Bassist Joakim Antman, der dem Stück eine entsprechend düstere Bildsprache verpasst.
Parallel dazu macht sich LIK bereit, im kommenden Frühjahr wieder die Clubs Europas zu verwüsten. Unter dem Banner "Necrofeeling Over Europe" zieht die Band ab März 2026 quer über den Kontinent und hat folgende Stationen bestätigt:
NECROFEELING OVER EUROPE 2026
26.03. Oslo (NO), Brewgata
27.03. Linköping (SE), Östgötaslakt
29.03. Gothenburg (SE), Monument
31.03. Warsaw (PL), Voodoo
01.04. Krakow (PL), Zascianek
03.04. Brno (CZ), Kabinet Muz
04.04. Prague (CZ), Modra Vopize
05.04. Munich (DE), Dark Easter Metal Meeting
07.04. Berlin (DE), Urban Spree
09.04. Copenhagen (DK), Stengade
11.04. Borlänge (SE), BD Riots
12.04. Stockholm (SE), Kollektivet Livet
LIK - They (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=m5rmPw8r7YQ
