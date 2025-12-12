AMORPHIS kündigt neue Single 'Crowned in Crimson' an

Der finnische Metal-Solitär AMORPHIS hat für den Dezember ein besonderes Präsent angekündigt. Am 19.12.25 erscheint die neue Single 'Crowned in Crimson', ein exklusiver Beitrag zum kommenden Spielfilm Kalevala: Story of Kullervo unter der Regie von Antti Jokinen (Leffat).



Der Track wurde eigens für die Verfilmung des düsteren Epos aus der finnischen Mythologie komponiert und dient als musikalische Einstimmung auf die Premiere des Films am 16.01.2026.

Quelle: AMORPHIS Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: amorphis crowned in crimson