POWERMETAL.de präsentiert: GRAVE DIGGER live 2027

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von GRAVE DIGGER zu präsentieren!

Unermüdlich und legendär - auch 2027 beehren uns die Grabschaufler von GRAVE DIGGER mit ihrer Live-Präsenz und haben mit MOTORJESUS und WARWOLF auch tatkräftige Unterstützung mit dabei. Unter dem Banner "Legends Never Die" werden die Bretter dieser Republik wieder ordentlich beackert - das sollte man sich nicht entgehen lassen!

Die Dates:

14.01.27 · (DE) Siegburg | Kubana

15.01.27 · (DE) Münster | Sputnikhalle

16.01.27 · (DE) Andernach | JUZ Live Club

21.01.27 · (DE) Nürnberg | Hirsch

22.01.27 · (DE) Memmingen | Kaminwerk

23.01.27 · (DE) München | Backstage

24.01.27 · (CH) Pratteln | Z7

28.01.27 · (DE) Aschaffenburg | Colos-Saal

29.01.27 · (DE) Mannheim | Capitol

30.01.27 · (DE) Leipzig | Hellraiser

04.02.27 · (DE) Berlin | Hole 44

05.02.27 · (DE) Hamburg | Markthalle

06.02.27 · (DE) Hannover | MusikZentrum

12.02.27 · (DE) Markneukirchen | Musikhalle

13.02.27 · (DE) Bochum | RuhrCongress

Tickets gibt es hier.