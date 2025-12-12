POWERMETAL.de präsentiert: GRAVE DIGGER live 2027
Kommentieren
POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von GRAVE DIGGER zu präsentieren!
Unermüdlich und legendär - auch 2027 beehren uns die Grabschaufler von GRAVE DIGGER mit ihrer Live-Präsenz und haben mit MOTORJESUS und WARWOLF auch tatkräftige Unterstützung mit dabei. Unter dem Banner "Legends Never Die" werden die Bretter dieser Republik wieder ordentlich beackert - das sollte man sich nicht entgehen lassen!
Die Dates:
14.01.27 · (DE) Siegburg | Kubana
15.01.27 · (DE) Münster | Sputnikhalle
16.01.27 · (DE) Andernach | JUZ Live Club
21.01.27 · (DE) Nürnberg | Hirsch
22.01.27 · (DE) Memmingen | Kaminwerk
23.01.27 · (DE) München | Backstage
24.01.27 · (CH) Pratteln | Z7
28.01.27 · (DE) Aschaffenburg | Colos-Saal
29.01.27 · (DE) Mannheim | Capitol
30.01.27 · (DE) Leipzig | Hellraiser
04.02.27 · (DE) Berlin | Hole 44
05.02.27 · (DE) Hamburg | Markthalle
06.02.27 · (DE) Hannover | MusikZentrum
12.02.27 · (DE) Markneukirchen | Musikhalle
13.02.27 · (DE) Bochum | RuhrCongress
Tickets gibt es hier.
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- präsentation grave digger motorjesus warwolf
0 Kommentare