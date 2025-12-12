HORIZON IGNITED mit neuer Single

Nach der Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums "Tides", das am 21. Februar 2025 via Reaper Entertainmen erschienen ist, melden sich die finnischen Melodic-Death-Metaler HORIZON IGNITED mit neuer Musik zurück. Die Band präsentiert ihre neue Standalone-Single 'The Catalyst', die ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist.



Die Band kommentiert:

"Als die Aufnahmen zu unserem aktuellen Album "Tides" abgeschlossen waren, hatten wir ein paar Songs übrig, die nicht so ganz zum Rest des Albums passten. Wir fanden die Songs großartig und wollten sie nicht einfach ignorieren, also entschieden wir, sie separat zu veröffentlichen.



Und jetzt präsentieren wir euch voller Stolz 'The Catalyst'. Es ist so eine Art Mischung aus Korn und In Flames  groovy, heavy und kraftvoll, aber trotzdem sehr melodisch. Wir werden den Song definitiv zu unseren Livesets hinzufügen!"



The Catalyst (Official Live Video)







https://www.youtube.com/watch?v=f7kmmtfB-eo



Quelle: Reaper Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: horizon ignited the catalyst tides