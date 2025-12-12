GREYHAWK mit neuem Album "Warriors of Greyhawk" im Februar 2026
Der US-Epic-Metaller GREYHAWK kehrt im kommenden Jahr mit einem neuen Studioalbum zurück. "Warriors of Greyhawk" erscheint am 13.02.2026 über Cruz Del Sur Music und markiert das dritte Kapitel der Band aus Seattle.
Der Nachfolger von "Thunderheart" stellt zugleich den Einstand des neuen Frontmanns Anthony Corso dar, der zusätzlich die komplette Produktion in den Peppermill Studios übernommen hat.
Als Vorgeschmack steht der Opener 'Ascension' bereits im Stream bereit.
"Warriors of Greyhawk" Trackliste:
01. Ascension
02. Land Of Ashes
03. Take A Stand
04. Endless Race
05. Warriors Of Greyhawk
06. Words Of Power
07. Chosen
08. Hyperspace
09. Embers Rise
10. Rise Above
11. Eternal Quest
