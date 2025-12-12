PHANTOM CORPORATION Neues Album "Time And Tide" out now!
Seit ihrer Gründung 2016 sind PHANTOM CORPORATION eine unaufhaltsame Macht im Underground. Gegründet von Szene-Veteranen aus Bremen und Dortmund - mit Wurzeln in Bands wie Dew-Scented, Eroded, BK 49 und Weak Aside - verschmilzt die Band gnadenlosen D-Beat Crust mit Death Metal und rohem Old-School Thrash/Punk zu einem kompromisslosen Crossover-Sound.
Nach der Debüt-Mini "First Commandment" (2016), den furiosen EPs "Cause And Effect" (2017) und "Belligerent Powers" (2018) sowie der Split "Banner Of Hatred" (2022, mit den Schweden HARROWED) und dem ersten vollen Album "Fallout" (2023), präsentiert die Band nun ihr tödlichstes Geschoss: Das neue Album "Time And Tide", das heute über Supreme Chaos Records erscheint.
Hier geht's zum brandneuen Video zu 'Frantic Disruption':
Frantic Disruption
https://www.youtube.com/watch?v=BnuZnvPj_xc
