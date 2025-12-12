A COLD PARADISE weckt auf!

Mit 'Waking Up' gibt es einen weiteren Song von A COLD PARADISE.



Bandgründer Antonio Calanna (Gesang) erklärt:

" 'Waking Up' zeigt den Moment, in dem A COLD PARADISE wirklich die Augen geöffnet hat. Es ist ein Song darüber, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, aus dem Schatten zu treten und endlich die Rock'n'Roll-Träume zu verfolgen, die wir seit Jahren mit uns herumtragen. In einer Welt voller Monster  und insbesondere in der Metal-Szene , denen wir uns stellen müssen, ist dieser Track unser erster echter Schritt nach vorne. Ein großes Dankeschön an Tim Kanoa Hansen und Dominik Gusch, deren Talent dazu beigetragen hat, diesen Song zum Leben zu erwecken."



Darüber hinaus wird A COLD PARADISE im Rahmen ihrer "Weekend Paradise"-Headliner-Tour im Frühjahr 2026 erstmals ihr neues Material auf die Bühne bringen. Die Band wird in Mailand (6. März), Villingen-Schwenningen (7. März) und Mannheim (8. März) auftreten, ihre sich weiterentwickelnde künstlerische Identität präsentieren und dem Publikum eine exklusive Vorschau auf ihr bevorstehendes Album bieten.



Dies ist die allererste Gelegenheit, A COLD PARADISE live zu erleben. Tickets sind ab dem 15. Dezember hier erhältlich.



Waking Up







https://www.youtube.com/watch?v=G0at7q49ihI



Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: a cold paradise waking up weekend paradise 2026