BREAKING BENJAMIN zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder in Deutschland
Kommentieren
Fast neun Jahre nach ihrer letzten Europa-Tour wird BREAKING BENJAMIN 2026 endlich wieder nach Deutschland zurückkehren. Im Juni spielen die Hardrock-Veteranen vier Headline-Konzerte in Leipzig, Hamburg, Köln und Berlin. Außerdem treten sie bei ROCK AM RING und ROCK IM PARK auf.
Wir haben noch keine Information, wer Support bei den Headline-Shows sein wird. Bei den späteren Tourterminen im July wird diese Rolle von CHEVELLE übernommen, dies scheint jedoch leider nicht der Fall für die Deutschland-Shows sein.
Der Vorverkauf für die Headline-Konzerte startet am 15. Dezember 2025 um 10:00 Uhr hier.
06.06.2026 Nürnberg, Rock Im Park
07.06.2026 Nürburg, Rock Am Ring
09.06.2026 Leipzig, Felsenkeller
15.06.2026 Hamburg, Große Freiheit 36
16.06.2026 Köln, Live Music Hall
22.06.2026 Berlin, Huxleys Neue Welt
- Quelle:
- Head Of PR
- Redakteur:
- Chris Schantzen
- Tags:
- breaking benjamin rock am ring rock im park
0 Kommentare