BREAKING BENJAMIN zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder in Deutschland

Fast neun Jahre nach ihrer letzten Europa-Tour wird BREAKING BENJAMIN 2026 endlich wieder nach Deutschland zurückkehren. Im Juni spielen die Hardrock-Veteranen vier Headline-Konzerte in Leipzig, Hamburg, Köln und Berlin. Außerdem treten sie bei ROCK AM RING und ROCK IM PARK auf.

Wir haben noch keine Information, wer Support bei den Headline-Shows sein wird. Bei den späteren Tourterminen im July wird diese Rolle von CHEVELLE übernommen, dies scheint jedoch leider nicht der Fall für die Deutschland-Shows sein.

Der Vorverkauf für die Headline-Konzerte startet am 15. Dezember 2025 um 10:00 Uhr hier.

06.06.2026  Nürnberg, Rock Im Park

07.06.2026  Nürburg, Rock Am Ring

09.06.2026  Leipzig, Felsenkeller

15.06.2026  Hamburg, Große Freiheit 36

16.06.2026  Köln, Live Music Hall

22.06.2026  Berlin, Huxleys Neue Welt