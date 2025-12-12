Neue Single und Album von BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE

Mit 'Evocation' gibt es die vierte Vorab-Single zum kommenden Album "Blood is for Suckers" (VÖ 6. Februar 2026) von BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE.

Der neue Track schlägt eine deutlich dunklere Richtung ein und bewegt sich souverän zwischen Goth Rock, Dark Wave und klassischer Horrorästhetik, ohne den typischen BZfOS-Biss zu verlieren.

BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE - 'Evocation'

https://www.youtube.com/watch?v=AzR36E9_Ng0

