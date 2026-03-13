SAINT CITY ORCHESTRA - This Ain't Quiet

This Ain't Quiet

Mehr über Saint City Orchestra

Genre:
Punk Rock / Irish Folk
∅-Note:
6.50
Label:
Saint City Orchestra / Cargo
Release:
13.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Middle Finger Song
    2. Louder Than Regret
    3. Back In Town
    4. Drink About It
    5. Heavy Heart
    6. No Shelter
    7. This Ain't Quiet
    8. Hell Bash
    9. Boys In Green
    10. My Own Basic Rules
    11. Roana
    12. Hero

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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