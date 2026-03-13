Reichlich cooles Entertainment, jedoch wenige Ecken und Kanten!

Zugegeben: Mir fällt es manchmal schwer, eine Partykapelle als eben solche auch zu deuten, wenn sie unter dem Banner des Rock & Roll unterwegs ist, dessen raue Kanten aber viel zu selten nutzt, um dem eigenen Material noch mal Schwung zu geben. Potenziell würde nach dieser subjektiven Definition auch das SAINT CITY ORCHESTRA auf der Anklagebank sitzen, denn so sehr man bei den fröhlichen Irish-Punk-Herren auch anerkennen mag, dass sie ihr meist sehr einprägsames Material mit viel Schwung durch die Boxen jagen, erschreckt es doch immer wieder, wie gebügelt die einzelnen Hymnen schließlich das Studio verlassen - und zumindest meiner persönlichen Ansicht nach hätte ein bisschen mehr Rotz und Schmutz den jeweiligen Nummern richtig gut getan.

Auf der anderen Seite lässt sich sicher nicht abstreiten, dass das Gros des frisch gepressten Materials die Gehörgänge mal wieder richtig saftig durchspült und die Singalongs nahezu aller Kompositionen recht bald gespeichert sind. Gerade in der zweiten Hälfte steigert die Truppe ihr persönliches Energielevel noch einmal deutlich, setzt den Fuß mit bleierner Sohle aufs Gaspedal und steigert auch den Anteil folkiger Traditionals, so zum Beispiel im speedigen und sehr angenehmen 'Hell Bash' und im getragenen 'Roana' - genau so lasse ich mir das auch gerne gefallen, und genau in diesen Passagen mag ich dann auch gerne vergessen, dass die Schwelle zwischen melodischem Punk Rock und aufgeblähtem Schlager Rock in Halbzeit Nr. 1 manchmal überschritten wird. Der klischeetriefende 'Middle Finger Song' ist beispielsweise nur mit entsprechender Promillezahl zu genießen, 'Back In Town' könnte auch im Fernsehgarten eine gute Figur abgeben, und auch 'Heavy Heart' ist eine ganze Spur zu pathetisch und mit den polierten Gitarrensounds leider nur schwerlich zu genießen. Und das ist total schade, denn an Talent mangelt es dem SAINT CITY ORCHESTRA ebenso wenig wie an Spielfreue und ordentlichen Hooklines. Es ist nur manchmal die Umverpackung, die hier Sorgen bereitet, weil sie die meisten Ecken und Kanten schnell wegrundet und im Sinne einer potenziellen Massentauglichkeit auch mal schnell die Herkunft dieses Sounds überschattet.

"This Ain't Quiet" hat genügend gute bis sehr gute Songs, aber zum Start eben auch ein paar echte Hänger, in denen die Rock'n'Roll-Credibility massiv leidet. Aufgrund des hohen Unterhaltungswertes von zwei Dritteln der neuen Stücke ist ein Lauschangriff aber trotzdem klar empfohlen.