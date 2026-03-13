SCHATTENMANN - Endgegner

Endgegner

Mehr über Schattenmann

Genre:
NDH / Modern Rock
∅-Note:
2.00
Label:
Perception
Release:
13.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Endgegner
    2. Besser als der Rest
    3. Kamikaze
    4. Einen Scheiß muss ich
    5. Wir sind das Ende der Welt
    6. Kein Kommando
    7. Schna-na-naps
    8. Unmensch
    9. Echo
    10. Auf die Zunge (SCHATTENMANN Version)
    11. Alter Ego
    12. Gelegenheit macht Liebe

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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