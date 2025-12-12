EPICA mit neuer Single

EPICA hat die neue Single 'Avatar  The Final Incarnation' veröffentlicht, ein Track, der sich mit der letzten Inkarnation (Avatar) befasst, um die Welt von Ungerechtigkeit zu befreien und Wahrheit und Reinheit wiederherzustellen. Die Single wird von einem Visualizer begleitet, dessen Artwork direkt aus dem kommenden EPICA Oracle-Card-Set der Band stammt, das am 7. Januar weltweit auf den Markt kommt.



Mark Jansen gibt einen Einblick in die Inspiration hinter dem Song:

"In der hinduistischen Philosophie steht Kalki für den letzten Avatar, der am Ende des Zeitalters das Gleichgewicht wiederherstellt. Diese Idee, sich durch Selbstverwirklichung, Loslösung von Begierden und innere Transformation aus Zyklen zu befreien, spricht mich sehr an. 'Avatar' vermittelt diese Reise zur Befreiung, etwas, das sowohl kraftvoll als auch universell ist."



Simone Simons fügt hinzu:

"Wir können es kaum erwarten, die Europatournee zu starten. Nacht für Nacht mit unseren unglaublichen Fans auf der Bühne zu stehen, ist das Herzstück unserer Arbeit, und dieser neue Song wird euch definitiv auf die Reise einstimmen, die wir gemeinsam unternehmen werden."



Avatar - The Final Incarnation







https://www.youtube.com/watch?v=RefS4bVX3iI

