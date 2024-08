WHISKY OF BLOOD: Neues Video

Am 27. September soll das neue Album "Diablesse Of Revolution" der Rockband WHISKY OF BLOOD erscheinen. Heute wurde das Video von 'Crazy Zone' veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=CB10wUwRyMU

Tags: whisky of blood diablesse of revolution crazy zone