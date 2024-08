Neuigkeiten von PRIMAL FEAR

Wir freuen uns, unsere zweite Gitarristin ankündigen zu können. Die italienisch/kubanische Gitarrensensation Thalia Bellazecca von ANGUS MCSIX wird von nun an PRIMAL FEAR als vollwertiges Mitglied und Gitarrenpartnerin von Magnus Karlsson unterstützen!



Thalia kommentiert:

"Ich bin begeistert und aufgeregt, dass ich die Möglichkeit habe, mit diesen Giganten der Heavy und Power Metal Szene zu spielen. Ich fühle mich so geehrt, die Bühne mit diesen fantastischen Musikern zu teilen und eine neue Reise mit dieser unglaublichen und historischen Band zu beginnen! Ich kann es kaum erwarten, mit euch allen zu arbeiten!"



Ralf Scheepers kommentiert:

"Nach meiner letzten Show in Italien habe ich Thalia persönlich kennengelernt und festgestellt, was für ein wunderbarer Mensch sie ist... Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir der persönliche Kontakt und die Sympathie sehr wichtig sind. Also habe ich mich über ihre musikalischen Projekte und Fähigkeiten informiert und war von ihrem unglaublichen Talent überwältigt! Ich kann es kaum erwarten, mit ihr im Studio und natürlich auch bald live zu arbeiten!"



Willkommen Thalia und wir freuen uns riesig, dich im Metal Commando zu haben!



Fotocredit: Cristian Gennari



