Weitere Single von MICHAEL SCHENKER

Das muntere Singles veröffentlichen geht fröhlich weiter, bevor MICHAEL SCHENKER am 20. September über earMusic sein neues Album "My Years With UFO" vorstellt. Zum Wochen-Richtfest wurde heute der Song 'Only You Can Rock Me' veröffentlicht, bei dem der Wunder-Gitarrero prominente Unterstützung von Joey Tempest (EUROPE) und Roger Glover (DEEP PURPLE) erhalten hat.

Only You Can Rock Me

https://www.youtube.com/watch?v=tjGsmCRA3qg