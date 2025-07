Schweizerisches Kulturgut oder Alte-Herren-Truppe?

RASH PANZER gehört zu den dienstältesten Rockbands der Schweiz und blickt mittlerweile auf eine 40-jährige Geschichte mit zahlreichen Höhen und Tiefen zurück. Zuletzt konnte die Band mit "Liberation" und "Born To Rock 'n' Roll" einen anständiges Doppelpack in die Regale schieben und sich selbst noch mal in Position bringen, auch wenn es natürlich nicht für die ganz großen Erfolge wie bei den Kollegen von SHAKRA oder GOTTHARD gereicht hat.



Ehrlicherweise muss man jedoch auch gestehen, dass RASH PANZER nie jenes Potenzial an den Tag gelegt hat, mit denen diverse Truppen aus der Eidgenossen-Szene über die Jahre vorbeigezogen sind. Der aktuelle Blick zurück bestätigt diesen Eindruck einmal mehr und beschäftigt sich mit dem 2013er Release "Back On The Rocks", der dieser Tage in einem neuen Mastering ein weiteres Mal veröffentlicht wird und demonstriert, dass die Herren zwar ein paar anständige Singalongs auf die Beine stellen, aber kaum Material im Angebot haben, das sich auch langfristig in den Ohren festsetzen möchte.



Nummern wie 'Gimme Some Light' und 'The Last Ride' eröfffnen zwar mit netten Hooklines und schmutzigem Riffrock, auch 'Dance To Death' und 'Flashback' grooven sich feinstens ein. Doch dem gegenüber stehen mit dem biederen Opener 'Words', dem kitschigen 'Freedom & Happiness' und dem ebenfalls etwas pathetischen 'Naughty Woman' genauso viele Tracks in der Warteschlange, die man gerne auch skippen kann. Die gesamte Platte pendelt ununterbrochen zwischen einer gewissen Coolness ob des feinen Gitarrensounds und einigen recht lahmen Arrangements, die das Alter der Herren Musiker dann auch nicht mehr ganz verhehlen können.



Natürlich muss man am Ende betrachten, dass die Band schon seit einer Ewigkeit am Start ist und sich definitiv auch um die Rockmusik in der Heimat verdient gemacht hat. Aber es hat seine Gründe, dass viele befreundete Acts in den letzten vier Dekaden im Eiltempo die Überholspur genommen und RASH PANZER auf dem Standstreifen abgestellt haben - die Hälfte der Songs dieser Neuauflage sind als Beispiele gut geeignet.