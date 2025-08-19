Nach fünfzehn Jahren wieder ein echter Gassenhauer!

Die schweizer Pioniere des Industrial-Rocks sind wieder da. Nicht, dass die Band weg gewesen wäre, nur ihren Elektro-Industrial-Rock hat die Band, deren Alben sich immer als brillante Wundertüten entpuppen, zuletzt nicht gemacht. Natürlich sind die Live-Alben genauso wie die Studiowerke "Data Mirage Tangram" und das instrumentale "The Young Gods Play Terry Riley In C" künstlerisch stark, aber eben abseits dessen, wofür die drei Eidgenossen bekannt sind, nämlich eindrucksvollen Post-Industrial. Das sind Alben, die es mir regelmäßig schwierig machen, Zugang zu finden. Aber mit dem neuen Album klappte das sofort!

Hier muss ich vorwegschicken, dass die Band aus drei Mitgliedern besteht, die nicht unserem normalen Instrumentarium entsprechen, denn den Hauptteil übernimmt der Computer bei THE YOUNG GODS. Sänger Franz Treichler greift zwar auch zur Gitarre, aber eben auch zu Samples und Computer, Schlagzeuger Bernard Trontin schreckt ebenfalls nicht davor zurück, elektronisch zu agieren, und Cesare Pizzi ist tatsächlich ausschließlich digital unterwegs und ist der Sampler der Band. Na, abgeschreckt? Das wäre ein Fehler. Deiner.

Natürlich muss man bereit sein, die rockige oder metallische Komfortzone zu verlassen und hinüber zu spähen in das Land der Merkwürdigkeiten, aber nach einem kleinen Rundgang im Klangkosmos von "Appear Disappear" wird sich selbiger sicher mit hoher Intensität erschließen. Vor allem, da die Drei am Anfang des neuen Werkes so kraftvoll und elektro-rockig zu Werke gehen wie eben seit Langem nicht. Der Titelsong ist ein cooler Tanzschuppenfeger in bester KONG-Manier, an die Niederländer fühle ich mich später in 'Mes Yeux Des Tous' nochmal erinnert, 'Systemized' ist typisch THE YOUNG GODS mit coolem Drumming und 'Blue Me Away' ist ein flirrender Dreiminüter zwischen Spannung und Ausbruch.

Natürlich ist auch "Appear Disappear" keinesfalls eintönig, jeder Song hat einen völlig anderen Charakter, ruhige Passagen und Stücke wechseln sich ab mit Uptempo und tanzbaren Rhythmen, dem einen oder anderen experimentellen Teil und auch hypnotischen Körperwiegern wie 'Shine That Drone', das ein wenig klingt wie eine unpunkige Version von KILLING JOKE aus ihrer Neunziger-Phase. Das mag alles etwas seltsam klingen, wenn man es liest, und zugegeben, es klingt auch etwas seltsam, wenn man es hört, aber es zieht den Hörer mit einer geradezu unwiderstehlichen Faszination an.

Waren die Burschen in den Achtzigern und frühen Neunzigern beeindruckende Pioniere, haben sie es jetzt verstanden, aus ihrer langen Schaffensphase ein Album zu basteln, das ihre besten Seiten vereint. Zwar fügt "Appear Disappear" dadurch dem Kanon der Band keine neue künstlerische Facette hinzu, aber dafür ist es möglicherweise einfach ihr insgesamt bestes Werk, das in den Clubs Europas zu einem Renner werden müsste. Zumindest wenn die Welt gerecht wäre.

Aber hört selbst, hier ist 'Appear Disappear':

Und der zweite Song 'Systemized':