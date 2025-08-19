Radikal wie eh und je, berechenbar jedoch auch!

Wer sich schon etwas länger mit extremer Musik beschäftigt, wird sicherlich auch schon mal auf die dänischen Aggressoren von PANZERCHRIST gestoßen sein. Die Band ist seit 1993 aktiv, hat vor allem um die Jahrtausendwende ein paar richtige Granaten veröffentlicht, dann aber Schrittt für Schritt abgebaut, bevor man sich für einen etwas längeren Zeitraum eine Pause auferlegte. Mit nahezu runderneuter Besetzung wagte man 2023 schließlich das Comeback, präsentierte sich zunächst auf der Bühne, später dann aber auch im Studio bereits in recht guter Verfassung, möchte nun aber auch am Ball bleiben, um die positiven Eindrücke zu festigen. Einziger Wermutstropfen: Vom ursprünglichen Line-up ist längst niemand mehr an Bord, weshalb man natürlich darüber streiten darf, ob PANZERCHRIST tatsächlich auch noch PANZERCHRIST ist.

Nimmt man den zweiten Teil von "Maleficium" als Maßstab, wird man hierzu definitiv geteilte Meinungen antreffen: Auf der einen Seite setzen die Nordeuropäer auf ihrer immerhin schon zehnten Full-Length fast ausschließlich auf das gewohnt energische Uptempo und lassen auch so manchen brutalen Blast vom Stapel. Auf der anderen Seite fehlt es den acht neuen Songs hin und wieder auch an etwaigen Besonderheiten jenseits des aggressiven Dauerfeuers. Die thrashigen Abrissbirnen, die PANZERCHRIST heuer erschaffen hat, bringen den Nacken zwar immer noch ordentlich in die Bredouille, allerdings ist die Flucht nach vorne nicht immer die Patentlösung, wenn man sich vielleicht noch einmal weiterzuentwickeln denkt. Das ist nämlich am Ende auch der Punkt: Die Dänen spulen auch in neuer Besetzung ihr Programm ab, bringen die Tachonadel an den Anschlag und verfangen sich so manches Mal in ihrem ununterbrochenen Fast-Forward-Geschepper. Mit 'Suffer My Fury' und 'Witchfinder General' stehen zwar einige Argumente auf der Habenseite, jedoch ist nicht jede Nummer von dieser Qualität, zumal man eigentlich recht schnell die Formel durchschaut hat, nach der das Album aufgebaut ist.

Nicht falsch verstehen: Im Grenzbereich von Death und Black Metal kann die Truppe immer noch problemlos mitmischen. Aber man wird das Gefühl nicht los, dass "Maleficium - Part 2" den Musikern bereits kreative Grenzen aufzeigt, so stark die Darbietung letztendlich auch sein mag. Fans dürfen natürlich sofort zugreifen; für Neueinsteiger ist der mittlere Part des PANZERCHRIST-Katalogs aber sicherlich empfehlenswerter!