SKULL REVENGE - State Of Oblivion

State Of Oblivion

Mehr über Skull Revenge

Genre:
Heavy Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Skull Revenge Productions
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. A Voice In The Desert
    2. Afterlife
    3. Beast Turning Human
    4. Future
    5. Lost In Time
    6. Road Of Pain
    7. Stardust
    8. State Of Oblivion
    9. This Once Broken Tree

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

