Eine zünftige EP zum vierzigsten Wiegenfeste.

Das infernalische Alien-Kommando GWAR hält die Erde seit gut vierzig Jahren in seinen ehernen Klauen und diese intergalaktische Usurpation wollen die Scumdogs natürlich ausgiebig feiern. Für ein neues Album hat es nicht ganz gereicht, obwohl der letzte Langspieler bereits drei Jahre zurückliegt, doch eine halbstündige EP haben sich die Jungs für uns gleichwohl aus dem Kreuz geleiert. Diese enthält drei brandneue Songs, vier Livestücke und einen dicken zweiundreißigseitigen Comic, der in der unnachahmlichen gwariösen Art natürlich keine Gefangenen macht (im CD-Format allerdings eine Lupe empfehlenswert erscheinen lässt).



Kommen wir zu den neuen Stücken, die sicherlich den spannendsten Teil der EP liefern. Den Anfang macht hierbei 'The Great Circus Train Disaster', das harten Thrash und Hardcore mit einem ordentlichen Schuss Funk und Crossover garniert. Eine von GWAR vielfach erfolgreich zelebrierte Variante, die auch hier überzeugen kann und Fans von ANTHRAX über CARNIVORE bis hin zu SUICIDAL TENDENCIES erfreuen sollte. Es folgt das noch ein paar Schippen härtere und flottere 'Lot Lizard', das eine ordentliche Faust voll Punk und Speed Metal mit in den Ring wirft. Besonders aufgewertet wird die Riege der neuen Kompositionen zuletzt von der überragenden Hymne 'Tyrant King', welche die stärksten Heavy-Metal-Vibes der EP mitbringt, und dazu ziemlich epische Hooklines und ein Solo der melodischen Power-Metal-Art. Allen Songs gemein sind, wie nicht anders zu erwarten, gallig provokante bis dämliche Texte, die - ähnlich wie der Comic - den passionierten Bohabs unter uns natürlich ein breites Grinsen abtrotzen, Normalsterblichen eher ein irritiertes Kopfschütteln.



Comic- und Artwork-Fans dürfen sich neben der vollen Story zu den drei neuen Stücken zudem auf herrlichen Splatter, Horror, Gore und Nonsense in Zusammenarbeit mit Z2 Comics und aus der Feder von Matt Maguire und Stan Yak freuen, mit einem Script von Michael Derks, Matt Maguire, Tommy Meehan und den Granger Brothers. Erzählt wird euch, natürlich, alles über die Rückkehr Gor-Gors, eines verheerenden T-Rex-Nachkommen aus einer anderen Dimension. Ihr werdet zudem alles lernen, was ihr über die Weltherrschaft der Reptiloiden, das Aussterben der Dinosaurier und die Genese des Menschen niemals zu ahnen wagtet oder gar wissen wolltet.



Abgerundet wird das Ganze von vier ziemlich coolen Livesongs (vornehmlich aus der "America Must Be Destroyed"-Ära), nebst den für das GWAR-Erlebnis obligatorischen Ansagen (die auch den Potus Maximus angemessen auf die Schippe nehmen), so dass die EP es am Ende auf eine gute halbe Stunde bringt. Durch die wirklich starken neuen Songs und das hübsche Comic-Booklet, also durchaus ein wertiges Release für GWAR-Fans und sonstige Bohabs. Einziger Wermutstropfen bleibt also, dass es keine vollständige neue LP geworden ist. Macht aber nichts, denn der Comic verspricht, dass man die Story live on stage zu Ende erzählen wolle. Also wollen wir der Heimsuchung freudig entgegensehen.