Neueinspielung der eigenen Klassiker - macht das Sinn?

Was Taylor Swift kann, kann FIVE FINGER DEATH PUNCH schon lange? Bevor ihr euch nun angesichts dieses vielleicht haarsträubend wirkenden Vergleichs die Haare rauft, lasst mich erst einmal die Situation um das neue Best-Of "20 Years Of Five Finger Death Punch - Best Of Volume 1" einmal näher erläutern. Musikalisch haben die Amerikaner natürlich nichts mit der Popmusik von Mrs. Swift zu tun, stecken aber in Bezug auf die Besitzrechte an ihrer Musik in einer ähnlichen Klemme. So konnten auch Ivan Moody und Co. die Rechte an den Masterbändern ihrer älteren Alben nicht zurückkaufen und mussten so ähnlich wie Taylor mit ihren "Taylor's Version"-Veröffentlichungen auf Neueinspielungen der eigenen Klassiker setzen, um sich aus dieser Situation zu befreien. Die Namen der Tracks auf der neuen Compliation sind also bekannt, die Aufnahmen aber komplett neu, was natürlich diverse Fragen auwirft: Macht das wirklich Sinn? Wird der Charme der Originale erreicht? Wir werden es herausfinden!



Doch bevor wir uns der Musik widmen, wollen wir einen kurzen Blick auf die Trackliste werfen, denn immerhin steht und fällt mit selbiger ja grundsätzlich der Erfolg eines Best-Ofs. FIVE FINGER DEATH PUNCH spielt hier aber ganz klar auf Nummer sicher und wählt schlicht und ergreifend die größten Hits und ein paar Live-Klassiker aus. Vom erfolgreichen 'Bad Company'-Cover über Wuchtbrummen der Marke 'Over And Under It' oder 'Lift Me Up' bis hin zu den gewohnt melancholischen Halbballaden wie 'Battle Born' oder 'Remember Everything' wird dabei das gesamte Spektrum gezeigt, das die Amerikaner abdecken können. Auffällig bleibt allerdings, dass es wenig jüngere Tracks den Sprung abseits von 'I Refuse', das in der Neuauflage gemeinsam mit Maria Brink von IN THIS MOMENT aufgenommen wurde, und 'Jekyll And Hyde' auf die Scheibe geschafft haben. Ob da auch die Band selbst inzwischen gemerkt hat, dass die Hit-Dichte zuletzt doch abgenommen hat? Oder stand hier schlicht die Rückgewinnung der Rechte an den alten Nummern im Fokus? Das bleibt wohl das Geheimnis der Band. Oben drauf gibt es mit 'Trouble', 'The Bleeding' und 'Welcome To The Circus' aber noch drei Live-Bonustracks, die noch einmal eindrucksvoll beweisen, was für unterhaltsame Konzerte F5DP auf die Beine stellen kann.



So, jetzt aber ans Eingemachte und zurück zu meiner eingangs gestellten Frage: Können die Neuaufnahmen mit den Originalen mithalten? Nun, wie so oft muss ich diese Frage mit einem "Nein" beantworten, denn gerade weil die Band zumeist von frischen Arrangements absieht und sich sehr an den ursprünglichen Fassungen orientiert, ist es doch unüberhörbar, dass der Zahn der Zeit nicht spurlos am Fünfer vorübergegangen ist. Das heißt natürlich nicht, dass die Songs nicht immer noch vor Hit-Potential strotzen würden, aber gerade Ivan Moody zieht im Vergleich zu seinem jüngeren Ich auf den originalen Fassungen doch des Öfteren den Kürzeren. Gerade seine Shouts kommen eben einfach nicht mehr ganz so druckvoll rüber, was von der Produktion leider noch unterstrichen wird, die für mich viel zu sehr Schlagzeug und Gitarren in den Vordergrund stellt. Generell klingt die Platte etwas spröde und trocken, was so überhaupt nicht mit den Hochglanz-Urversionen von Hits wie 'Lift Me Up' oder 'Over And Under It' mithalten kann.



Doch es gibt auch Positives zu berichten, denn wo die härteren Tracks etwas auf verlorenem Posten stehen, sind gerade die Balladen teilweise auf Augenhöhe unterwegs oder haben sogar dezent die Nase vor ihren Originalversionen. Hier sorgt Ivans durchaus hörbar gealterte Stimme nämlich dafür, dass Songs wie 'Far From Home' oder 'Remember Everything' noch mehr Dramatik bekommen und mir sogar noch etwas mehr unter die Haut gehen. Ebenfalls gefallen mir die Neueinspielungen von 'Battle Born' und 'Coming Down' ziemlich gut, was dann schlussendlich für eine doch versöhnliche Note zum Ende hin sorgt.



Gänzlich überzeugt mich "20 Years Of Five Finger Death Punch - Best Of Volume 1" aber dennoch nicht. Ich verstehe die rechtliche Problematik, bleibe aber dabei, dass die Neueinspielung für Fans, welche sich im Besitz der regulären Studioalben befinden, wenig Mehrwert bietet. Auch Neueinsteiger, die mit der Compilation zum 20. Geburtstag angesprochen werden könnten, wären bei vielen Songs - die Balladen bilden hier die Ausnahme - besser bedient, wenn sie sich stattdessen die Originale zu Gemüte führen würden. Die Magie dieser Aufnahmen lässt sich nämlich auch bei aller handwerklichen Klasse einfach nicht replizieren.