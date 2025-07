Grundsätzlich toller Melodic Rock - aber wo ist dieser glühende Funke?

Erst kürzlich ist mir eine vergleichbar starke Platte wie "Go!" in die Hände gefallen, auf der vom musikalischen Standpunkt eigentlich alles richtig gemacht wurde, die aber trotz vielschichtig arrangierten Kompositionen und einer tollen Performance nicht voll und ganz begeistern konnte. Dass mir der Name der zugehörigen Combo gerade schon nicht mehr einfällt, erscheint sinnbildlich, dass ein solcher Fall aber kurz darauf ein zweites mal auftreten würde, kann man schon als sehr ungewöhnlich einsortieren.

Die schwedischen Melodic-Rocker ROULETTE bieten nämlich grundsätzlich feinsten Genre-Stoff mit erstaunlich knackigen Gitarren, feinsten 80s-Vibes und so mancher verspielter Note, die die Band dann auch noch einmal etwas aus der Masse hervorhebt. Der Gesang ist tadellos, die Produktion lässt keine Wünsche übrig, und irgendwie könnte man nun meinen, alles sei perfekt. Aber aus irgendeinem Grund wollen die Songs des zweiten Full-Length-Releases nicht zünden, einerseits weil die Hooklines meist nicht aufregend genug sind, dann aber auch weil den Skandinaviern bei allen Qualitäten die echten Besonderheiten abgehen. Das klingt gut, das klingt entspannt, das klingt aber auch wieder so vertraut und unspektakulär, dass die Gefahr droht, auch hier schnell wieder den Faden zu verlieren, weil die Songs komplett ins Konventionelle abdriften und mit der Zeit auch nichts Kreatives mehr nachschieben können - und das wohlgemerkt in einer Klangumgebung, die man sich so glasklar nur wünschen kann.

In diesem Moment fragt man sich dann auch selbst, ob man seine eigene Passion für traditionellen Hard Rock eingebüßt hat oder welche Gründe dafür verantwortlich sind, dass ein eigentlicher Selbstläufer wie "GO!" kein solcher ist. Ein Blick in den aktuellen Jahreskatalog und die vielen Perlen, die die Szene bereits hervorgebracht hat, ist dann aber beruhigend: Denn womöglich liegt es tatsächlich daran, dass ROULETTE den Funken nicht dauerhaft entfachen kann, so sehr sich die Band auch anstrengt und so gut das Material auch sein mag.