BORNBROKEN mit der nächsten Hörprobe

Die kanadische Metalgruppe BORNBROKEN hat einen Audioclip zu 'How Strong Are You' aus dem für den 20. September angekündigten Album "Am I Invisible" online gestellt.







https://www.youtube.com/watch?v=1cO6gbtIg4E

