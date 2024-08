POWERWOLF Konzert heute auf ARTE

Falls jemand noch nicht weiß, was er oder sie heute Abend machen soll - heute um 23.45 Uhr zeigt ARTE die POWERWOLF Show mit Augmented Reality vom Summer Breeze 2023.

HIER bereits in der Mediathek verfügbar!



POWERWOLF wird 2025 zum ersten Mal bei Rock am Ring und Rock im Park dabei sein!



Hier noch einmal die Tourdaten für die POWERWOLF Wolfsnächte 2024 mit HAMMERFALLl und WIND ROSE:



04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena – LOW TICKETS!

05.10.24 NL – Amsterdam / AFAS Live – SOLD OUT!

06.10.24 BE – Antwerpen / Lotto Arena – LOW TICKETS!

09.10.24 FR – Nantes / Zenith – SELLING FAST

10.10.24 LU – Esch Sur Alzette / Rockhal

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle – LOW TICKETS!

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle – LOW TICKETS!

14.10.24 IT – Mailand / Alcatraz – LOW TICKETS!

16.10.24 CH – Zürich / The Hall – LOW TICKETS!

17.10.24 FR – Paris / Zenith – SOLD OUT!

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena – SELLING FAST!

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

21.10.24 PL – Krakau / Tauron Arena

22.10.24 HU – Budapest / MVM Dome

23.10.24 AT – Wien / Gasometer – SOLD OUT!

25.10.24 DE – München / Olympiahalle – LOW TICKETS!

26.10.24 CZ – Prag / Sportovni Hala Fortuna – SELLING FAST!

