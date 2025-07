Carla Harvey ist wieder da!

Nach ihrem unsanften Ausstieg bei THE BUTCHER BABIES hat sich Carla Harvey schnell wieder erholen können. Gemeinsam mit ANTHRAX-Schlagwerker Charlie Benante hat sie kurzerhand THE VIOLENT HOUR aus der Taufe gehoben, einige Gäste ins Studio eingeladen und auf schnellstem Wege eine erste EP zusammengestellt, die dem Material ihrer ehemaligen Combo in absolut gar nichts nachsteht. Oder wenn man es noch etwas deutlicher formulieren möchte: Harvey hat noch mehr Rotz und Schweiß in ihr neues Projekt gesteckt und mit den fünf Songs von "The Violent Hour" das Gros ihrer bisherigen musikalischen Diskografie ganz leicht toppen können!



Der schmissige Punk Rock in 'The Sick Ones' lässt jedenfalls keinen zweifel daran, dass die umtriebige Sängerin in ihrem neuen Heimathafen neue Entschlossenheit hat gewinnen können, die sie mit einer rotzfrechen Performance auch direkt mal zur Schau stellt. Dank des hervorragenden Singalongs, darf man den Opener dann auch direkt mal als echte Hymne titulieren. Noch einen Zacken stärker grüßt dann die erste Auskopplung 'Hell Or Hollywood', in der Harvey über ihre ersten Erfahrungen am Sunset Strip berichtet und mit Zakk Wylde auch einen namhaften Akteur an ihrer Seite weiß. Erneut gilt: Ein starker Chorus, feiner Glam-Anstrich und eine Menge Punk-Energie sorgen hier für den richtigen Ton und einen echten Überhit, mit dem THE VIOLENT HOUR sich nicht verstecken muss, schon mal gar nicht vor THE BUTCHER BABIES.



Die gelegentlichen Country-Zugeständnisse in 'Portland Oregon' sowie im Titelsong lassen die AEROSMITH-Präferenzen der Sängerin noch einmal neu aufleben, auch dies kennt man aus der Vergangenheit, aber nicht mit solch starken Hooklines. Und der recht coole Glam-Rocker 'Sex And Cigarettes' macht schließlich souverän den Deckel auf dieses hörenswerte Shortplay, mit dem sich Carla Harvey umgehend rehabilitieren kann. THE VIOLENT HOUR bringt vielleicht nicht viel Neues, dank der überragenden Performance aller Beteiligten ist dies aber auch ziemlich egal. Denn eines ist mal sicher: Diese Platte rockt!