WEAPON OF PRIDE schickt den Mann mit der Axt

Die Band aus Phoenix, Arizona, bereitet gerade ihr zweites Album nach der EP "Retribution" und dem letztjährigen Debütalbum "Taking Over" vor, dass noch in diesem Jahr über Wormholedeath Records erscheinen soll. Aus diesem "Beneath the Surface" genannten Werk stammt diese Single, die die Geschichte des "Axeman of New Orleans" erzählt:

