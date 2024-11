BLUTENGEL mach alles neu: Album, Video, Tour

Fangen wir mit der Konserve an: Das neue Album der Goth-Rocker solle "Dämonen:Sturm" heißen und im Februar 2025 erscheinen. Die Band ist seit 1998 in der Szene unterwegs und kann ohne Übertreibung als ein Urgestein des Gothic Rock in Deutschland bezeichnet werden. Dass sie auch 2025 nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat, beweist die neue Single 'She Wears Black':

BLUTENGEL ist auch dafür bekannt, live viel Show zu machen, wie ich auf dem letztjährigen "Volle-Kraft-Voraus-Festival" erleben durfte. Daher wären das hier ein paar schöne Termine, um sich mal ordentlich mit Goth beschallen zulassen:

03.04.25 Frankfurt, Batschkapp



04.04.25 Oberhausen, Turbinenhalle



05.04.25 Hamburg, Grünspan



11.04.25 Jena, F-Haus



12.04.25. Dresden, Alter Schlachthof



25.04.25 Stuttgart, LKA



26.04. CH-Aarburg, Musigburg



27.04.25 Nürnberg, Hirsch



30.04.25 Magdeburg, Factory



16.05.25 Berlin, Huxley's Neue Welt

Foto: Frank Jaeger, Powermetal.de