TWILIGHT FORCE zeigte neue Version der 'Battle Of Arcane Might'

Rollenspieler, egal ob Pen & Paper or LARPer, aufgepasst, TWILIGHT FORCE schlägt wieder zu. Die Tralala-Fantasy-Truppe hat das Stück 'Battle Of Arcane Might' neu aufgenommen, das bereits 2016 auf Ihrem Longplayer "Heroes Of Mighty Magic" zu hören war, und auch mit einem neuen Video versehen.

Dazu sagt die Band selbst: "Brave adventurers and valiant knights! We are delighted to finally share the re-recorded, re-orchestrated, and remixed rendition of 'Battle of Arcane Might' on all streaming platforms. You can now experience both the full mix, as well as a majestic orchestral version of this Twilight Force classic. Make haste, listen now, and May the Power of the Dragon Guide you all!"

"Tapfere Abenteurer und wackere Ritter! Wir freuen uns, unsere neu aufgenommene, neu orchestrierte und neu abgemischte Version des Stückes 'Battle of Arcane Might' auf allen Streamingplattformen mit euch teilen zu können. Jetzt könnt ihr auch die neue, majestätische Orchesterversion dieses TWILIGHT FORC-Klassikers erleben. Beeilt euch, hört es euch an, und möge die Macht des Frachen euch leiten!"

Na gut, dann tun wir das doch mal:

Übrigens: Live sind die auch sehr unterhaltsam.