MONOLITHE doomed uns einen

Das kommende Album "Black Light District" wirft seinen verhängnisvollen Schatten voraus, denn die Progressive Doom Band MONOLITHE wird uns am 15. November mit dem zehnten Langdreher beehren. Die Pariser lassen uns mit dem Zehnminüter 'Sentience Amidst the Lights' schon mal reinlauschen:

Reicht noch nicht? Na gut, es gibt noch 'On The Run To Nowhere', das für Doom-Verhältnisse sogar recht flott geraten ist:

Vorbestellungen kann man hier aufgeben.