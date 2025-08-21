WDNHF: Drummer von HIGH FIGHTER erweitert sein Genre

In Hamburg drischt Thomas Wildelau eigentlich hauptamtlich auf die Felle der Sludgeband HIGH FIGHTER. Jetzt aber schlägt er auch ruhige und elegischere Töne an. Genau in einem Monat, am 21.09.2025, wird er in Selbstregie das Debütalbum "Consideration" seines Soloprojektes WDNHF - was augelesen Weidenhof bedeuten kann, veröffentlichen. Hier zum Testen, 'Future Sign'.

Quelle: All Noir Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: wdnhf wildelau high fighter hamburg progressive sludge neues abum debütalbum september 2025 pyogenesis powermetalde