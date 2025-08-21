MASTODON: Gründungsmitglied Brent Hinds tödlich verunglückt

Die traurigen Nachrichten wollen dieses Jahr nicht abreißen. MASTODON hat heute auf ihren Social Media Accounts bekanntgegeben, dass ihr Gründungsmitglied und langjähriger Gitarrist Brent Hinds gestorben ist. Erst vor wenigen Monaten haben sich die Wege von ihm und der Band getrennt.

"Wir sind unfassbar traurig ... letzte Nacht kam Brent Hinds in Folge eines tragischen Unfalls ums Leben. Wir sind untröstlich, schockiert und versuchen immer noch den Verlust dieser kreativen Naturgewalt, mit der wir so viele Triumphe, Meilensteine und die Schaffung von Musik, die so viele Herzen berührt hat, gefeiert haben, zu begreifen. Unsere Gedanken sind bei Brents Familie, Freunden und Fans. Im Moment bitten wir euch die Privatsphäre jedes Einzelnen zu respektieren in dieser schwierigen Zeit.

Ruhe in Frieden, Brent."

Quelle: MASTODON Redakteur: Michael Vogt Tags: mastodon brent hinds