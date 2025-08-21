1914 kündigt neues Album an

Am 14. November 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Viribus Unitis" (deutsch: mit vereinten Kräften) der Ukrainische Blackened-Death-Band "1914". Mit '1916 (The Südtirol Offensive)' gibt es einen ersten Vorgeschmack.



1914 über '1916 (The Südtirol Offensive)':

"Vom 15. Mai bis 10. Juni 1916 kam es an der italienischen Front zu einer ihrer heftigsten Schlachten: der Schlacht von Asiago, auch bekannt als Trentino-Offensive. Die österreichisch-ungarische Armee startete einen massiven Überraschungsangriff, in der Hoffnung, die italienischen Streitkräfte zu vernichten und in die venezianische Ebene vorzudringen. Fast 200 Bataillone und 2000 Geschütze, darunter 280 schwere Artilleriegeschütze, wurden im Trentino zusammengezogen. Die unvorbereiteten Italiener wurden zurückgedrängt  hielten aber mit heftigem Widerstand die Stellung. Die Gesamtzahl von 230.000 Opfern auf beiden Seiten unterstreicht die erschütternden menschlichen Kosten dieses Einsatzes. Eine brutale Erinnerung an den Bergkrieg, der diese Front prägte.



Dies ist eine Geschichte über die Verblendung durch den Krieg und die Erhabenheit des Kaiserreiches, über tobende Schlachten, die Erkenntnis und Akzeptanz der Realität, das Erwachen, den Wandel der Werte, die Gefangenschaft und die Befreiung. Es ist eine Geschichte über den unzerbrechlichen Lebenswillen und die Hoffnung inmitten eines schrecklichen und blutigen Krieges. Es ist eine Geschichte über ein neues kleines Leben, das alle Regeln verändert und einen zwingt, das Vertraute aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es ist eine Geschichte über Liebe. Es ist eine Geschichte über Verlust und Tod. "Viribus Unitis" ist, wenn Schmerz, Tod, Verlust, Einsamkeit und Angst dich umgeben. Aber du bist immer noch ungebrochen!"



"Viribus Unitis" Trackliste:



01-War In (The Beginning Of The Fall)

01-1914 (The Siege Of Przemyśl)

01-1915 (Easter Battle For The Zwinin Ridge)

01-1916 (The Südtirol Offensive)

01-1917 (The Isonzo Front)

01-1918 Pt 1: WIA (Wounded In Action)

01-1918 Pt 2: POW (Prisoner Of War)

01-1918 Pt 3: ADE (A Duty To escape)

01-1919 (The Home Where I Died)

01-War Out (The End?)



