LITTLE KING: Neuer Clip
21.08.2025 | 22:48
Die Band LITTLE KING aus Arizona kündigt für den 26. September ihre neue EP "Lente Viviente" an. Ein Audioclip der digitalen Single 'Catch And Release' wurde veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=Hgt9U547jbw
- Asher Media Relations
- Stefan Kayser
- little king lente viviente catch and release
