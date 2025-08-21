LITTLE KING: Neuer Clip

Die Band LITTLE KING aus Arizona kündigt für den 26. September ihre neue EP "Lente Viviente" an. Ein Audioclip der digitalen Single 'Catch And Release' wurde veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=Hgt9U547jbw

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: little king lente viviente catch and release