MOONSPELL orchestral

Am 26.10.2024 hat die portugiesische Düsternismanufaktur MOONSPELL in der MEO Arena in Lissabon ihre erste Sinfonie namens "Opus Diabolicum" veranstaltet.

Jetzt kann man das gesamte Konzertereignis auch in ganzer Größe erwerben und zwar bei Napalm Records.

Hier davon das Stück 'Vampiria'.