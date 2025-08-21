Neue Musik von ARCHAIC THORN
Über High Roller Records veröffentlicht die deutsche Death Metal-Band ARCHAIC THORN am 31. Oktober ihr neues Album mit dem Titel "Malicious Spears".
ARCHAIC THORN sind seit 2010 in der deutschen Death-Metal-Underground-Szene aktiv und haben sich seit ihrem ersten Demo "Hydra Throats" (2013) über die EP "In Desolate Magnificence" (2015) bis hin zu ihrem gefeierten Debütalbum "Eradication" (2020) stetig weiterentwickelt ohne dabei ihre ursprüngliche Wildheit zu verlieren. Wer den Old-School-Sound von Bands wie DEGIAL, NECROVORE oder REPUGNANZ schätzt, wird auch "Malicious Spears" lieben.
Ein Lyric-Video zum Titel 'Massgrave Transformation' könnt ihr euch hier schon anschauen.
Massgrave Transformation
https://www.youtube.com/watch?v=QLqsFRSQaWY
"Malicious Spears" Album Tracklist:
1. Lord Of Tombs
2. A Blessed Ground Remains
3. Conquering Spirits
4. Advancing Without Mercy
5. Massgrave Transformation
6. Angel Of Havaz
7. Malicious Spears
Line-up:
CL - Guitars
MF - Vocals, Bass
TR - Drums
