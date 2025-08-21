Neue Musik von ARCHAIC THORN

Über High Roller Records veröffentlicht die deutsche Death Metal-Band ARCHAIC THORN am 31. Oktober ihr neues Album mit dem Titel "Malicious Spears".

ARCHAIC THORN sind seit 2010 in der deutschen Death-Metal-Underground-Szene aktiv und haben sich seit ihrem ersten Demo "Hydra Throats" (2013) über die EP "In Desolate Magnificence" (2015) bis hin zu ihrem gefeierten Debütalbum "Eradication" (2020) stetig weiterentwickelt  ohne dabei ihre ursprüngliche Wildheit zu verlieren. Wer den Old-School-Sound von Bands wie DEGIAL, NECROVORE oder REPUGNANZ schätzt, wird auch "Malicious Spears" lieben.

Ein Lyric-Video zum Titel 'Massgrave Transformation' könnt ihr euch hier schon anschauen.

Massgrave Transformation

https://www.youtube.com/watch?v=QLqsFRSQaWY

"Malicious Spears" Album Tracklist:

1. Lord Of Tombs

2. A Blessed Ground Remains

3. Conquering Spirits

4. Advancing Without Mercy

5. Massgrave Transformation

6. Angel Of Havaz

7. Malicious Spears

Line-up:

CL - Guitars

MF - Vocals, Bass

TR - Drums