TESTAMENT: Erster Song vom neuen Album

21.08.2025 | 15:49
Nach fünfjähriger Schaffenspause melden sich die Bay Area-Thrasher TESTAMENT auf der Bildfläche zurück. Am 10. Oktober veröffentlichen die Amis via Nuclear Blast Records Album Nr. 14, welches den Titel "Para Bellum" tragen wird.
Heute um 17 Uhr können wir dann alle endlich auch in den ersten Vorab-Song 'Infanticide A.I.' reinhören.
Infanticide A.I.
https://www.youtube.com/watch?v=Gtw3lcQvyPU
