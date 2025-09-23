WATAIN macht Schluss

Die Black Metaller von WATAIN wollen ihre Band zu Grabe tragen. Doch bevor es soweit ist, gibt es noch ein neues Album. Das alles soll am 20.09.2028 passieren. An diesem Tag, der gleichzeitig das 30-jährige Bestehen von WATIAN ist, soll auch das neue Album erscheinen.



WATAIN sieht in dieser Mitteilung nicht das Ende, sondern den Auftakt eines Requiems. Man darf also gespannt sein, was bis 2028 alles noch so passieren wird.

Hier das Statement der Band: