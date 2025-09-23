GRANDMA`S ASHES: Neues Album "Bruxism" für Oktober angekündigt
Das französische Alternative-Rock Trio GRANDMA`S ASHES wird am 24.10.2025 ihr neues Album "Bruxism" veröffentlichen. Das zweite Werk der Damen wird via Verycords erscheinen.
Aus dem Werk hat die Band kürzlich die Single 'Cold Sun Again' herausgebracht. Sie ist als Streaming-Version erhältlich. Bereits vor einiger Zeit erschien der Song 'Suffer'.
Die Tracklist liest sich so:
01. Saints Kiss
02. Empty House
03. Sufferer
04. Nightwalk
05. Flesh Cage
06. Neutral Life Neutral Death
07. Cold Sun Again
08. Calix
09. Duality
10. Dormant
Das Album kann bereits vorbestellt werden. Live ist die Band aktuell überwiegend in Frankreich zu erleben.
https://www.youtube.com/watch?v=r1aFpPg2jl0&t=324s
