Das Weihnachtsalbum von STRYPER kommt!
Bei den meisten Metal-Bands sind Weihnachtsalben - albern. Nicht so bei STRYPER. Die Christenrocker aus den USA präsentieren uns im November "The Greatest Gift Of All".
Am 21.11.2025 soll die CD über Frontiers Records erscheinen, und zwar mit folgender Tracklist:
01. The Greatest Gift Of All
02. Go Tell It On The Mountain
03. Heaven Came (On Christmas Day)
04. Little Drummer Boy
05. Still The Light
06. Silent Night
07. On This Holy Night
08. Joy To The World
09. Reason For The Season
10. Winter Wonderland
Sicher der passende Soundtrack für gemütliche Weihnachtsabende! Und die Stimme von Michael Sweet geht halt immer.
