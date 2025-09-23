BLACK STONE CHERRY mit neuer EP
23.09.2025 | 07:02
Das Quartett aus Kentucky, BLACK STONE CHERRY, wird am 06.03.2026 die neue EP "Celebrate" veröffentlichen, welche in Eigenregie produziert wurde.
"Celebrate" Trackliste:
01. Celebrate
02. Neon Eyes
03. Caught Up In The Up Down
04. I'm Fine
05. Deep
06. What You're Made Of
07. Don't You (Forget About Me) ft. Tyler Connolly Of Theory Of A Deadman
- Quelle:
- Mascot Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
