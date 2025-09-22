Neuigkeiten von DYMYTRY PARADOX

Die Modern-Metal-Band DYMYTRY PARADOX ist jetzt Teil der Reaper-Entertainment-Familie. Die Band ist bekannt für ihre Mischung aus modernem Groove, Industrial-Vibes und wuchtigen Hook und der erste Meilenstein dieser neuen Zusammenarbeit ist die Veröffentlichung der Single 'Red Sky Remains'.



DYMYTRY PARADOX kommentiert:

"Wir sind begeistert, nun Teil der Reaper-Entertainment-Familie zu sein. Ihre Leidenschaft und Hingabe spiegeln genau das wider, was wir als Band fühlen. Dieses Signing markiert ein starkes neues Kapitel für DYMYTRY PARADOX  gemeinsam werden wir unsere Vision auf ein neues Level bringen."



Reaper Entertainment ergänzt:

"Wir freuen uns sehr, DYMYTRY PARADOX bei Reaper Entertainment willkommen zu heißen! Wir glauben fest an das enorme Potenzial dieser Band und können es kaum erwarten, ihre Musik einem noch größeren Publikum zu präsentieren. Freut euch also auf die Single 'Red Sky Remains'  ein absolutes Brett!"



Zur Single kommentiert DYMYTRY PARADOX:

" 'Red Sky Remains' markiert den Beginn einer neuen Ära für DYMYTRY PARADOX. Der Track wird durch ein beeindruckendes visuelles Video von Tima Kasatkin zum Leben erweckt, der unter anderem für seine Arbeit mit JINJER bekannt ist. Textlich und musikalisch spiegelt das Lied Konflikte wider  nicht nur die globalen Spannungen, die die Welt erschüttern, sondern auch die persönlichen Kämpfe, die wir jeden Tag in uns selbst ausfechten."



Red Sky Remains







https://www.youtube.com/watch?v=7KgTnhq5jyo

Quelle: Reaper Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dymytry paradox red sky remains