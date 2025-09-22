HELIX NOIRE: Debüt-EP

Die deutsche Modern-Metal-Band HELIX NOIRE hat für den 24.10.2025 die Veröffentlichung ihrer Debüt-EP "Becoming The Cure" angekündigt. Diese erfolgt in Eigenregie.



Die Band wurde erst in diesem Jahr von Kai Koslik (Gitarre und Bass) und A.J. Brümmmer-Aschenbeck (Gesang) gegründet. Beide spielten gemeinsam bei den Bands SHOCKGNOSIS und BY A STORM. Zudem steht A.J. Brümmmer-Aschenbeck am Mikrofon bei JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE.



Mit dem gleichnamigen Song 'Becoming The Cure' gibt es auch gleich einen ersten Vorgeschmack auf die EP.



Die Tracklist liest sich so:

1. Becoming The Cure

2. King Of The Unborn

3. The Rotten

4. Schizophrenia Of The Righteous

5. Divine Providence

https://www.youtube.com/watch?v=8K8CIje9Fo4