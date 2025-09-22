HELIX NOIRE: Debüt-EP "Becoming The Cure" angekündigt
Kommentieren
Die deutsche Modern-Metal-Band HELIX NOIRE hat für den 24.10.2025 die Veröffentlichung ihrer Debüt-EP "Becoming The Cure" angekündigt. Diese erfolgt in Eigenregie.
Die Band wurde erst in diesem Jahr von Kai Koslik (Gitarre und Bass) und A.J. Brümmmer-Aschenbeck (Gesang) gegründet. Beide spielten gemeinsam bei den Bands SHOCKGNOSIS und BY A STORM. Zudem steht A.J. Brümmmer-Aschenbeck am Mikrofon bei JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE.
Mit dem gleichnamigen Song 'Becoming The Cure' gibt es auch gleich einen ersten Vorgeschmack auf die EP.
Die Tracklist liest sich so:
1. Becoming The Cure
2. King Of The Unborn
3. The Rotten
4. Schizophrenia Of The Righteous
5. Divine Providence
https://www.youtube.com/watch?v=8K8CIje9Fo4
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- helix noire becoming the cure debuet ep japanische kampfhoerspiele kai koslik aj bruemmer-aschenbeck by a storm shockgnosis modern metal
0 Kommentare