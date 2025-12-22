Wenn der alte Schwede Kommt.

Mit einem klaren Glockenschlag eröffnet die schwedische Black-Metal-Kombo MALAKHIM ihr zweites Album. "And In Our Hearts The Devil Sings" lautet das vielversprechende Credo. Und in der Tat, sie sensen gleich in AVSLUT- und DARK FUNERAL-Manier durch die Botanik, es senst, sirrt, klopft munter, man ist mitten im Pfeilregen gelandet, da, wo sich echte Black-Metal-Jünger am wohlsten fühlen.

Und auch diese Band gefällt mir ab dem ersten Hör ganz ausgezeichnet, da sie fein konservativ, soll heißen nach Art der Nullerjahre durch das Bergmassiv schlittert. MALAKHIM macht keine Gefangenen, lässt konsequent die Muskeln spielen und schaut ergrimmt aus den Umhängen: Kann da einer Nein sagen? Nein, also doch, wie verwirrend.

Es rauscht verwaschen, rätselhafte Melodien verführen, bevor fleischfressendes Grünzeug, Gestalten in schwarzen Kapuzenumhängen und der kopflose Reiter uns harten Prüfungen aussetzen. Cruxifixion, Temple, Darkness, Angel, Devil, Firmament - um solch textliche Standards lässt sich trefflich die entsprechende musikalische Kulisse aufbauen, so man nur genügend schwarze Herzen zur Verfügung hat.

Und die sind in dem Fünfer in jedem Fall zu finden, etwas blutig vielleicht noch. Es rasselt von der ersten bis zur 44. Minute. Ein wenig erinnert das auch an die unheiligen Schweden von GRIEF OF EMERALD: Vor allem 'Angel Of The Bottomless Pit', was natürlich meine Wenigkeit besonders erfreut.

Wer Lust hat, sich für eine Dreiviertelstunde außschließlich der Übung mit Schwertchen, Wurfstern, Beil, Speer und Bogen zu widmen, sollte hier zuschlagen und die CD rasch dem Schacht seines Vertrauens überantworten. Ja, CD! Sowas muss man als CD oder LP hören, ist doch wohl klar!

Kleine Ergänzung: Ich bin wirklich überrascht, dass so einiges an wirklich gutem Material sich unter den von mir zu rezensierenden Alben befindet. Damit habe ich am Jahresende gar nicht gerechnet - aber umso besser!



