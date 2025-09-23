LES BÂTARDS DU ROI mit neuem Album
Kommentieren
Das französische Trio LES BÂTARDS DU ROI wird am 10.10.2025 sein neues Album "Les chemins de l'exil" veröffentlichen. Fans des Melodic Black Metal können sich auf ein neues Werk in das fiktive Mittelalter freuen, welches die Band hauptsächlich thematisiert.
"Les chemins de l'exil" Trackliste:
01. La Forêt
02. L'âme Sans Repos
03. Vers L'étoile Solitaire
04. Le Chevalier Au Corbeau
05. Ord Vil Merdos
06. Le Val Dormant
07. Les Chemins De L'exil
08. La Chevauchée Cadavérique
09. Sous La Couronne De L'éternité
- Quelle:
- LES BÂTARDS DU ROI Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- les btards du roi les chemins de lexil
0 Kommentare